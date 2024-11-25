ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Укрпочта" сообщила, когда выплатит "тысячу Зеленского" для 2 млн украинцев

Украина, Понедельник 25 ноября 2024 14:26
UA EN RU
"Укрпочта" сообщила, когда выплатит "тысячу Зеленского" для 2 млн украинцев Фото: Тысячу Зеленского можно будет получить по почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрпочта" выплатит по 1 тысяче гривен так называемой "зимней поддержки" для 2 млн украинцев. Это касается тех, кто получает пенсии и социальные выплаты на почте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Первые выплаты будут проводиться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря", - говорится в сообщении.

Выплаты будут проводиться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения "Укрпочты".

По данным государственной компании, единовременную помощь смогут получить около 2 млн пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы. Они получат 1000 гривен вместе со своими пенсиями и социальными выплатами.

Список граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой список, не смогут подать заявку через приложение Дія.

"Прием заявок на получение помощи через "Укрпочту" начнется в начале декабря. Компания предоставит детальные инструкции, как это сделать, в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Тысяча Зеленского

Напомним, Кабмин утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по оказанию единовременного государственного пособия "Зимняя поддержка" в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 – января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбека".

Деньги могут быть использованы получателем пособия до 31 декабря 2025 года. тысячу гривен можно потратить на те же цели, что и средства кэшбека. Правительство определило список товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпошта Владимир Зеленский Укрпочта
NEWS
Стало известно, когда Трамп может подготовить план завершения войны в Украине
Стало известно, когда Трамп может подготовить план завершения войны в Украине
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского