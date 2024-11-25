"Укрпочта" сообщила, когда выплатит "тысячу Зеленского" для 2 млн украинцев

"Укрпочта" выплатит по 1 тысяче гривен так называемой "зимней поддержки" для 2 млн украинцев. Это касается тех, кто получает пенсии и социальные выплаты на почте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрпочты ".

"Первые выплаты будут проводиться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря", - говорится в сообщении.

Выплаты будут проводиться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения "Укрпочты".

По данным государственной компании, единовременную помощь смогут получить около 2 млн пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы. Они получат 1000 гривен вместе со своими пенсиями и социальными выплатами.

Список граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой список, не смогут подать заявку через приложение Дія.

"Прием заявок на получение помощи через "Укрпочту" начнется в начале декабря. Компания предоставит детальные инструкции, как это сделать, в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Тысяча Зеленского

Напомним, Кабмин утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по оказанию единовременного государственного пособия "Зимняя поддержка" в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 – января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбека".

Деньги могут быть использованы получателем пособия до 31 декабря 2025 года. тысячу гривен можно потратить на те же цели, что и средства кэшбека. Правительство определило список товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства.