Вес не важен: в "Укрпочте" раскрыли тарифы на посылки в 2025 году

С 2025 года "Укрпочта" вводит новую систему тарификации для внутренних посылочных отправлений. Теперь стоимость пересылки будет зависеть от объема посылки, а не от ее веса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрпочту" .

В компании отмечают, что такой подход, распространенный среди международных почтовых гигантов, например FedEx и UPS, внедряется впервые на рынке почтовых услуг Украины.

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский пояснил, что рассчитать стоимость отправления можно будет в приложении, которое компания запускает в 2025 году.

"Считать просто: или наша тара, и вы сразу знаете, сколько, или просто умножаете длину x высоту x ширину и смотрите на табличку с тарифами. Вес не важен. Еще раз - только объем, а не объемный вес. А упаковка - вдвое дешевле, чем в других местах", - отмечает Смелянский.

Как изменятся тарифы в 2025 году

Стоимость посылок будет рассчитываться по объему. Вес посылки будет учитываться только для контроля безопасности и соответствия технологическим процессам. Максимальный вес одной посылки - 30 кг. Более тяжелые отправления будут обслуживаться по тарифам паллетных перевозок.

Также будут доступны два тарифных плана:

"Базовый" - оптимальный по цене, особенно для недорогих товаров

"Приоритетный" - обеспечивает ускоренную обработку и доставку в кратчайшие сроки

Кроме того, в "Укрпочте" рассказывают, что в 2024 году удалось завершить автоматизацию сортировочных линий. Именно это позволило внедрить новые тарифы на отправку посылок.

"Тариф не зависит от веса, поэтому отправлять можно больше по той же цене. Восемь уровней тарифов гарантируют честность: теперь не надо платить за 10 кг, когда посылка весит всего 3 кг, или за 30 кг, когда она весит всего 11 кг. А самые низкие тарифы на рынке остаются неизменными", - говорится в сообщении компании.