"Укрпошта" оголосила про підвищення тарифів

Тариф на доставку періодичних видань зросте з 1 січня
Міністерство інфраструктури оприлюднило проект наказу про зміну тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою через "Укрпошту" з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрпошта".
Згідно з проектом документу, тариф збільшиться в середньому на 12-15%.
Так, вартість:
Водночас тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців зросте на 1,85 грн - із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.
Як повідомляло РБК-Україна, АТ "Укрпошта" встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги. Зокрема, тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищуються в середньому на 10%.
Нагадаємо, у державному бюджеті на 2019 рік передбачено відшкодування для АТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат АТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.