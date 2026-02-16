"Укрпочта" готовит новую услугу для пенсионеров, как во Франции
"Укрпочта" рассматривает возможность ввести услугу, в рамках которой почтальон сможет посетить пожилого человека и пообщаться с ним по заказу его детей, которые не проживают вместе.
Об этом в интервью РБК-Украина сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
"Дети могут через приложение заказать, чтобы почтальон посещала человека и, например, принесла ему чай или конфеты и отчитывалась, что все в порядке - с бабушкой пообщалась полчаса", - прокомментировал гендиректор компании.
Он пояснил, что стоимость работы почтальона для компании - фиксированная (это ее заработная плата), поэтому "Укрпочта" заинтересована увеличить набор услуг, которые могут предоставлять ее работники.
Поскольку почтальоны и так посещают пожилых людей, доставляя им пенсию или газеты и журналы, то они могли бы посидеть с пожилым человеком определенное время, а заодно доставить, например, лекарства.
Заказ доставки лекарств для пенсионеров
"Это же хорошо! Смотрите, дети могли поехать в Польшу. Даже если у вас родители на Сумщине в селе и вы хотите им лекарства выслать. Вы же должны сначала пойти в аптеку, их купить, потом переслать. А у нас есть "Аптека Укрпочты" - вы зашли, купили и почтальон принес, никуда не надо ходить", - пояснил Смилянский.
Пример Франции
Гендиректор "Укрпочты" привел пример почты во Франции, которая уже предоставляет такую услугу.
Смилянский считает, что такая услуга поможет бороться с проблемой одиночества пожилых людей.
Напомним, министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил, что правительство планирует с 1 марта провести плановую индексацию пенсий и увеличить их в среднем на 12,1%, что на 4% больше индекса инфляции в 2025 году.
В интервью РБК-Украина Улютин сказал, что Кабмин готовит пенсионную реформу, которая предусматривает разделение пенсий на три составляющие: солидарную, специальную и накопительную. Солидарная существует уже сейчас, она предусматривает уплату ЕСВ в Пенсионный фонд, специальные пенсии придут на смену профессиональным выплатам (например, для работников МВД, прокуратуры и судов), а накопительные пенсии будут добровольными.