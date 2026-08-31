ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке за границу: сколько стран охватит услуга

15:32 31.08.2026 Пн
3 мин
Расширение географии запланировали в три этапа
aimg Ирина Костенко
"Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке за границу: сколько стран охватит услуга "Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке в разные страны мира (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

"Укрпочта" присоединяется к обновленному государственному сервису "Брак онлайн 2.0" - будет доставлять свидетельства о браке в десятки стран Европы и мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Когда стартует новая услуга

"Сегодня поговорим о любви... Я о той любви, у которой нет границ или кордонов. Теперь это не просто слова, а призыв к "Дія", - написал глава компании.

Он отметил, что "теперь любовь объединяет людей" с помощью "Укрпочты", "Дія", Министерства цифровой трансформации и Министерства юстиции Украины.

"Чтобы пожениться стало легче, несмотря на границы, "Укрпочта" присоединяется к обновленному государственному сервису "Брак онлайн 2.0", - сообщил Смелянский.

Он уточнил, что речь идет про доставку свидетельств о браке за границу.

Читайте также: Брак онлайн в "Дія" за 30 минут: как можно воспользоваться услугой

"Первую страну, в которую мы начнем доставлять свидетельства о браке уже в сентябре, пока оставим сюрпризом", - отметил гендиректор акционерного общества.

При этом он выразил уверенность, что она украинцев "удивит".

"Нет - это не Барбадос, хотя "Укрпочта" доставляет ваши посылки или письма и туда", - добавил Смелянский.

&quot;Укрпочта&quot; будет доставлять свидетельства о браке за границу: сколько стран охватит услуга"Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке за границу (инфографика: facebook.com/ukrposhta)

Как будет работать такая доставка

В пресс-службе "Укрпочты" рассказали, что после онлайн видеоцеремонии бракосочетания в мобильном приложении "Дія" компания отвечает за следующую (не менее приятную) часть - доставку свидетельств о браке как важных документов для супругов.

"Сервис "Брак онлайн" успешно работает в Украине уже два года, а в 2026 году 40% всех браков в стране было зарегистрировано в электронной форме", - напомнил Смелянский.

Следовательно, с запуском международной доставки весь процесс - от подачи заявления и проведения видеоцеремонии до получения свидетельства - станет:

  • полностью дистанционным;
  • максимально удобным.
Читайте также: Свидетельства за границу и новые правила: что меняют в "Браке онлайн" в "Дія"

Сколько стран охватит такая услуга

Согласно информации Смелянского, "Укрпочта" будет доставлять свидетельства о браке в 48 стран, или же "где-то 25% всех стран мира".

"То есть пока что определенные границы для любви есть, но они временные", - заметил чиновник.

&quot;Укрпочта&quot; будет доставлять свидетельства о браке за границу: сколько стран охватит услуга"Укрпочта" поможет любви преодолевать все границы (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

В то же время, он сообщил, что "никто не почувствует нашу любовь в России и Беларуси, пока там не любят украинцев".

Смелянский отметил, что после запуска услуги в первой стране мира (с сентября текущего года) компания:

  • отработает механизм доставки;
  • будет постепенно расширять географию услуги в три этапа (до 48 стран Европы и мира).

"Информацию о перечне направлений, сроках и стоимости доставки будем обнародовать по мере запуска каждого из них", - добавил глава компании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок.

Кроме того, мы объясняли, как в Украине разоблачают фиктивные браки.

Читайте также, как оформить документы о рождении, браке или смерти, которые произошли на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
посилки послуги Дия Укрпочта Документы Женитьба Пара
Новости
РФ атаковала склад VARUS под Киевом, возможны перебои со снабжением
РФ атаковала склад VARUS под Киевом, возможны перебои со снабжением
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?