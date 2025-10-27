Укрпочта ко Дню письменности анонсировала марку "Мова". Как выглядит новинка

Автор эскиза - Николай Кочубей

Эскиз марки создал украинский художник-график Николай Кочубей, чьи работы хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко.

"…витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви "є", - так художник описывает идею марки, где соединены образы женщины в венке, белой птицы и петуха, калины, подсолнуха и козака Мамая в лодке.

"Каждый символ на марке - это часть нашего культурного наследия. Я хотел показать разнообразие Украины и любовь к родному языку через знакомые всем образы", - рассказал Кочубей.

Тираж и продажа

Тираж марки составляет 180 000 экземпляров.

Предзаказать марку можно на сайте postmark.ukrposhta.ua. А с 30 октября ее можно будет приобрести не только онлайн, но и в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах по всей Украине.

Новая марка от Укрпочты "Мова" (фото: Укрпочта/Telegram)