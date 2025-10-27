Укрпочта ко Дню письменности анонсировала марку "Мова". Как выглядит новинка

Ко Дню украинской письменности и языка "Укрпочта" анонсировала новую почтовую марку. Она призвана отразить богатство и идентичность украинской культуры через символы, знакомые каждому украинцу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрпочты" в Telegram.
Эскиз марки создал украинский художник-график Николай Кочубей, чьи работы хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко.
"…витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви "є", - так художник описывает идею марки, где соединены образы женщины в венке, белой птицы и петуха, калины, подсолнуха и козака Мамая в лодке.
"Каждый символ на марке - это часть нашего культурного наследия. Я хотел показать разнообразие Украины и любовь к родному языку через знакомые всем образы", - рассказал Кочубей.
Тираж марки составляет 180 000 экземпляров.
Предзаказать марку можно на сайте postmark.ukrposhta.ua. А с 30 октября ее можно будет приобрести не только онлайн, но и в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах по всей Украине.
