ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

З 1 листопада 250 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних

Україна, П'ятниця 30 жовтня 2020 10:38
З 1 листопада 250 відділень "Укрпошти" будуть працювати без вихідних
Фото: Укрпошта (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" працюватимуть без вихідних. Очікується, що це дозволить зменшити черги у відділеннях.

Про це повідомляє урядовий портал.

"За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних у 250 найбільш завантажених відділеннях. Все для безпеки та комфорту клієнтів", - вказано у повідомленні.

Це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів та суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально у зв’язку з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заразився коронавірусом. При цьому він продовжить працювати дистанційно. Гендиректор підприємства зазначив, що після приїзду з-за кордону пішов на самоізоляцію. За його словами, це було "не даремно", оскільки у нього виявили COVID-19.

Як писало РБК-Україна, з 9 жовтня українці у відділеннях "Укрпошти" зможуть використовувати додаток "Дія" для пред'явлення електронних версій своїх документів при отриманні посилок. Пред'явлення можливе у всіх комп'ютеризованих відділеннях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Кабінет Міністрів УкраїниУкрпошта

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся