Порошенко: "Укрпошта" має працювати у звичному режимі до вирішення питання щодо пенсій

Порошенко прокоментував заяву "Укрпошти" щодо скорочення відділень та намір припинити виплату пенсій

Президент України Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" має працювати у звичному режимі, поки не буде знайдено компромісу у питанні виплати пенсій, через намір "Укрпошти" припинити її видачу. Про це Порошенко написав у Twitter.

Так, Порошенко висловив підтримку мешканцям сільської місцевості, які обурені заявою "Укрпошти" про намір скоротити кількість відділень в селах та припинити виплату пенсій.

"Вважаю це категорично неприйнятним!", - наголосив Порошенко.

Крім того, глава держави закликав міністра соціальної політики Андрія Реву та міністра інфраструктури Володимира Омеляна, а також, в.о. гендиректра "Укрпошти" Ігоря Смілянського та голову правління Пенсійного фонду Олексія Зарудного знайти компроміс.

Так, Порошенко пропонує вказаним посадовцям знайти іншу модель, яку введуть в дію за рішенням уряду, а до тих пір система має працюватиме у звичному для населення режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" хоче закрити частину своїх відділень у селах.