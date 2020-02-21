На "Укроборонсервісі" пройшли обшуки

У комплексі будівель державного підприємства "Укроборонсервіс" пройшли обшуки у справі про нанесення збитків державі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що Офіс генпрокурора із залученням фахівців внутрішнього аудиту концерну "Укроборонпром" провели обшуки в комплексі будівель "Укроборонсервісу". За даними слідства, посадовці завдали державі значних збитків. Крім того, вони можуть бути причетні до присвоєння, розтрати та заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України заблокувала роботу 33 онлайн-казино, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор і букмекерським конторам.