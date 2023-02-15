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В "Укроборонпроме" рассказали, когда созданная вместе с НАТО мина попадет к украинским военным

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Украина, Среда 15 февраля 2023 15:57
В "Укроборонпроме" рассказали, когда созданная вместе с НАТО мина попадет к украинским военным Фото: в "Укроборонпроме" рассказали, когда созданная вместе с НАТО мина попадет в украинские военные (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Государственный концерн "Укроборонпром" вместе с НАТО запустил производство востребованного снаряда в украинской армии. Вскоре он будет доставлен ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталию Сад.

По ее словам, 120-мм мина является первым продуктом, разработанным совместно с одной из стран НАТО, однако Украина и дальше планирует подобное сотрудничество.

"120-мм минометная мина - это наиболее востребованное средство поражения, поражает цели из миномета на расстояние до 7 км, радиус поражения от 25 до 60 м с разлетом осколков в радиусе до 250 м. Если 82-мм мина является удельным украинским продуктом, изготовленный на зарубежных мощностях наших союзников, которыми мы воспользовались, чтобы собрать это средство поражения, то 120-мм мина - это общий продукт, мы и наши партнеры работали над изготовлением снаряда совместно", - рассказала Сад.

Она отметила, что первые партии мин уже совсем скоро попадут в украинские военные и те смогут использовать их для борьбы с российскими оккупантами.

Как сообщалось, "Укроборонпром" достиг договоренностей с чешским производителем военной техники VOP CZ в сфере бронетехники.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" и одна из стран-членов НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

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