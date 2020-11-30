В "Укроборонпромі" розповіли про конфлікт з профільним міністерством

Між концерном "Укроборонпром" і профільним Міністерством з питань стратегічної промисловості існує конфлікт. Його причиною стали процеси розвитку оборонно-промислового комплексу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко.

За його словами, комунікація між концерном і Мінстратегпромом зайшла в глухий кут.

"Розуміння розвитку ОПК у нас дуже схоже, бо переважна більшість наших ідей було прийнято і, сподіваємося, буде реалізовано. Точка конфлікту в тому, що процеси затягнуті, рішень немає", - заявив Фоменко.

Він додав, що міністерство забрало на доопрацювання законопроект щодо ОПК №3822 ще місяць тому. Однак досі законопроект в парламент не повернули.

"Це серйозно стримує прийняття закону і подальші процеси трансформації. В цілому у нас співпадає бачення кінцевої мети, але є нюанси", - уточнив Фоменко.

Нагадаємо, після створення Міністерства стратегічної промисловості його голова Олег Уруський заявив про необхідність трансформації та реформування "Укроборонпрому".

Раніше РБК-Україна писало, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов незадоволений реформуванням оборонно-промислового комплексу з боку Міністерства стратегічної промисловості.