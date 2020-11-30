ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В "Укроборонпромі" розповіли про конфлікт з профільним міністерством

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 11:45
В "Укроборонпромі" розповіли про конфлікт з профільним міністерством
Фото: Ігор Фоменко (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Між концерном "Укроборонпром" і профільним Міністерством з питань стратегічної промисловості існує конфлікт. Його причиною стали процеси розвитку оборонно-промислового комплексу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко.

За його словами, комунікація між концерном і Мінстратегпромом зайшла в глухий кут.

"Розуміння розвитку ОПК у нас дуже схоже, бо переважна більшість наших ідей було прийнято і, сподіваємося, буде реалізовано. Точка конфлікту в тому, що процеси затягнуті, рішень немає", - заявив Фоменко.

Він додав, що міністерство забрало на доопрацювання законопроект щодо ОПК №3822 ще місяць тому. Однак досі законопроект в парламент не повернули.

"Це серйозно стримує прийняття закону і подальші процеси трансформації. В цілому у нас співпадає бачення кінцевої мети, але є нюанси", - уточнив Фоменко.

Нагадаємо, після створення Міністерства стратегічної промисловості його голова Олег Уруський заявив про необхідність трансформації та реформування "Укроборонпрому".

Раніше РБК-Україна писало, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов незадоволений реформуванням оборонно-промислового комплексу з боку Міністерства стратегічної промисловості.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика конфликтУкроборонпромОПК

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся