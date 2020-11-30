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В "Укроборонпроме" рассказали о конфликте с профильным министерством

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 11:45
В "Укроборонпроме" рассказали о конфликте с профильным министерством
Фото: Игорь Фоменко (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Между концерном "Укроборонпромом" и профильным Министерством по вопросам стратегической промышленности существует конфликт. Его причиной стали процессы развития оборонно-промышленного комплекса.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

По его словам, коммуникация между концерном и Минстратегпромом зашла в тупик.

"Понимание развития ОПК у нас очень схожее, потому что подавляющее большинство наших идей было принято и, надеемся, будет реализовано. Точка конфликта в том, что процессы затянуты, решений нет", - заявил Фоменко.

Он добавил, что министерство забрало на доработку законопроект по ОПК №3822 еще месяц назад. Однако до сих пор законопроект в парламент не вернули.

"Это серьезно сдерживает принятие закона и дальнейшие процессы трансформации. В целом у нас совпадает видение конечной цели, но есть нюансы", - уточнил Фоменко.

Напомним, после создания Министерства стратегической промышленности его глава Олег Уруский заявил о необходимости трансформации и реформировании "Укроборонпрома".

Ранее РБК-Украина писало, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов недоволен реформированием оборонно-промышленного комплекса со стороны Министерства стратегической промышленности.

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Новости Украины Политика конфликтУкроборонпромОПК

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