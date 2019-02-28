В "Укроборонпромі" пояснили механізми закупівель комплектуючих для ОПК

Механізми закупівель імпорту комплектуючих для ОПК з РФ проходять узгодження в Кабміні

Механизмы закупок критического импорта комплектующих для оборонно-промышленного комплекса в условиях военного времени проходят согласование в Кабинете министров. Об этом заявил глава "Укроборонпрома" Павел Букин, передает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

Букин прокомментировал ситуацию, когда небольшие компании в 2014-2015 годах возили комплектующие из России. На вопрос: "Это централизовано и поставлено под контроль спецслужб?", Букин заявил, что "Укроборонпром" отменил централизацию закупок и процедуру квалификации

"Концерн отменил централизацию закупок и процедуру квалификации. Мы контролируем закупки по внешним параметрам, которые видны из смарт-тендеров, в процессе объявления торгов. Это достаточно эффективный инструмент контроля", - рассказал он.

По его словам, концерн вышел на "Prozorro.Sales" по продаже активов. Букин отметил, что лишнее имущество, и остатки от производственной деятельности реализуются через электронные площадки.

"Если говорить непосредственно о так называемых серых площадках, то они нам еще нужны... Я с первого дня просил государство: помогите решить вопрос. Чтобы мы получали критический импорт из определенного источника: пусть это будут спецслужбы, или любой другой уполномоченный государством орган. Там бы брали информацию из закрытого каталога и обеспечивали "Укроборонпрому" поставки", - рассказал Букин.

Также Букин рассказал, что определен уполномоченный орган тайных закупок комплектующих из РФ. По его словам, было принято постановление Кабинета министров. Механизмы согласовываются в Министерстве финансов. Однако отметил, что осталось решить процедурно-финансовые вопросы по поводу оформления документов.

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" заявили, что расследование программы "Наші гроші" о причастности руководства концерна к хищениям содержит манипуляции. В частности, в концерне считают некорректным оценивать содержание информации, изложенной в расследовании, так как журналисты не указали ее источники. В то же время подчеркивается, что данные о деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" могли быть получены в рамках нескольких уголовных производств.