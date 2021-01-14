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В "Укроборонпромі" почали виробництво РК "Нептун" для Міноборони

Автор: Игорь Литвиненко

Державне підприємство "Промінь", яке входить до складу "Укроборонпрому", розпочало виробництво ракетних комплексів "Нептун" на замовлення Міністерства оборони України. Контракт на поставку РК був підписаний наприкінці 2020 року.

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Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв в Facebook.

"Ознайомилися з ходом робіт по виготовленню берегових комплексів РК-360 МЦ "Нептун" за замовленням Міністерства оборони України, контракт з яким був укладений у грудні. Мова йде про виготовлення першого дивізіону для української армії - ВСУ отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також пересувний командний пункт", - заявив Гусєв.

Нагадаємо, в кінці серпня 2020 року Міноборони взяло на озброєння Збройних сил України новий ракетний комплекс "Нептун".

Раніше РБК-Україна писало, що комплекси "Нептун" розмістять в південних областях країни.

Зазначимо, ракетний комплекс 360 МЦ "Нептун" призначений для ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби і року. Комплекс оснащений крилатими ракетами, здатними здійснювати політ на надмалих висотах. Дальність стрільби - до 300 км. Автоматичне визначення і захоплення цілі відбувається на відстані до 50 км.

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