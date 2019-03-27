"Укроборонпром" заявляє про вирішення критичних проблем з комплектуючими з РФ

Державний концерн "Укроборонпром" повідомляє, що найбільш критичні проблеми у сфері імпортозаміщення російських комплектуючих уже вирішені порівняно з 2014-2015. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У ДК зазначили, що програма імпортозаміщення задля повного розриву зв’язків з військово-промисловим комплексом Росії реалізовується з 2014 року.

"З 2014 року концерном реалізовується програма імпортозаміщення, завданням якої є повний розрив зв’язків з військово-промисловим комплексом Росії. У її рамках налагоджено співпрацю із понад 500 приватними українськими підприємствами, які своєю продукцією замінили комплектуючі російського виробництва" - поінформували в "Укроборонпромі".

Також підкреслюється, що у виробництві БТР-4 у 2014 році використовувалось 45% російських деталей, 45% українських і 10% іноземних. А у 2015 році його почали виробляти без жодної російської деталі, при цьому частка українських та іноземних комплектуючих зросла до 65% і 35% відповідно. Крім того, у 2016 році БТР-4 отримав вже 85% українських деталей і 15% іноземних.

"Якщо порівнювати з 2014-2015 роками, то найбільш критичні проблеми у сфері імпортозаміщення уже вирішені. Особливо у бронетанковій галузі, наприклад, освоєння виробництва гусениць для БМП. Наразі завод ім. Малишева освоїв виробництво цих виробів, для чого було необхідно замінити стандарт сталі, адже старий вироблявся у Росії", - запевнили у ДК.

Разом з тим в "Укроборонпромі" пояснили, що найскладнішою є ситуація в авіаційній галузі. Це пов'язано із правилами та нормами, які регулюють безпеку польотів. А це означає, що заміна однієї системи літака потребує організації додаткових випробувань.

Нагадаємо, раніше начальник озброєння Збройних сил України Микола Шевцов заявив, що для українських підприємств, які здійснюють ремонт військової техніки та озброєння, залишається критичним питання запчастин, які виробляються тільки у РФ.

Як писало РБК-Україна раніше, у журналістському розслідуванні зазначалося, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, його син Ігор з другом та діючий директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданнях в оборонному комплексі України. Розслідувачі заявили, що у 2015 році Ігор Гладковський разом з другом Віталієм Жуковим організували поставки контрабандних російських деталей для військової техніки ЗСУ.