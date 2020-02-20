"Укроборонпром" виставив на продаж три літаки АН-26

Компанія "Артем", яка входить до складу державного концерну "Укроборонпром", виставила на продаж три літаки цивільної авіації типу АН-26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу держконцерну.

Як повідомляється, стартова ціна літака АН-26 1986 року випуску становить 3,98 млн гривень, АН-26 1982 року випуску - ціна 5,95 млн гривень, літака АН-26 1977 року випуску - 776,94 тис. гривень.

"Протягом багатьох років ці літаки справно постачали продукцію "Артема" та комплектуючі деталі до них у різні куточки України і світу. Втім, за останні десять років у підприємства відпала виробнича необхідність використовувати ці повітряні судна. Зараз всі три літаки потребують капітального ремонту, щоб знову піднятися в небо, або можуть бути альтернативно використані на землі без значних інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Аукціон стартує з 10 березня.

Нагадаємо, українським військовим передали понад 7 тисяч одиниць військової техніки за рік. Майже 900 одиниць - це бронетанкова і автомобільна техніка. Також військові отримали 90 літальних апаратів різних типів, 5 бойових катерів і кораблів.

Крім того, Міноборони України планує розсекретити як мінімум 50% державного оборонного замовлення. Зараз ця інформація засекречена.