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Президент виключив Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому"

Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 14:24
Президент виключив Смілянського із наглядової ради "Укроборонпрому"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Ігоря Смілянського. Рішення прийнято 6 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В указі говориться "припинити повноваження члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" І.Смілянського".

Крім того, сьогодні Зеленський змінив гендиректора "Укроборонпрому". Він звільнив Абромавічуса з посади гендиректора і призначив виконуючим обов’язки генерального директора Ігоря Фоменка.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Абромавічуса можуть звільнити з посади гендиректора державного концерну.

Хоча голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич позитивно оцінив роботу Абромавічуса. Він вважає, що команда Абромавічуса підготувала хорошу основу для майбутнього керівництва.

Абромавічус був призначений генеральним директором "Укроборонпрому" в кінці серпня 2019 року. До цього він обіймав посаду міністра економіки в уряді Яценюка, покинувши посаду в квітні 2016 року.

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