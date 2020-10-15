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"Укроборонпром" реформують у дев'ять холдингових компаній, - Уруський

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 21:43
"Укроборонпром" реформують у дев'ять холдингових компаній, - Уруський
Фото: Олег Уруський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В рамках реформування державний концерн "Укроборонпром" буде перетворено у 9 холдингових компаній за напрямками. Частину підприємств, які втратили зв'язок з оборонною промисловістю, планують приватизувати.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем'єр-міністр з питань оборонно-промислового комплексу Олег Уруський.

За словами віце-прем'єра, 6 холдингових компаній, утворених в рамках реформування держконцерну, увійдуть до складу майбутнього холдингу, який має робочу назву "Оборонні системи України". Ще три компанії перейдуть до холдингу "Аерокосмічні системи України".

"Кожній холдинговій компанії будуть потрібні фахівці різного напрямку", - додав Уруський.

Нагадаємо, у квітні в "Укроборонпромі" заявляли про намір ліквідувати держконцерн та створити на його основі щонайменше шість галузевих корпорацій.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавічуса з посади гендиректора "Укроборонпрому". Виконувати обов'язки глави держконцерну буде Ігор Фоменко.

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