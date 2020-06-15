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"Укроборонпром" не отримував рішення суду про поновлення екс-директора "Антонова"

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 22:30
"Укроборонпром" не отримував рішення суду про поновлення екс-директора "Антонова"
Фото: "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)

Раніше з'явилася інформація про рішення суду поновити на посаді Олександра Донця

Державний концерн "Укроборонпром" не отримував рішення суду про поновлення на посаді президента підприємства "Антонов" Олександра Донця. Раніше з'явилася інформація про рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення на посаді Донця.

Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

"ДК "Укроборонпром" не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, адже ні позову О. Д. Донця, ні будь-яких рішень суду з цього приводу концерн станом на вечір 15.06.2020 не отримував; відповідні судові акти відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Укроборонпромі" відзначили, що для звернень позивача до адміністративного суду немає юридичних підстав.

"Концерн не є органом влади, а керівник підприємства не є посадою державної служби, а значить - не існує юридичних підстав для звернення до адміністративного суду", - відзначили в "Укроборонпромі".

Також повідомляється, що у зв'язку з перебуванням на лікарняному Донця, указ про його звільнення від 9 червня було скасовано і прийнято нове рішення про звільнення від 15 червня.

Раніше РБК-Україна писало, що 9 червня Айварас Абромавічус підписав наказ про звільнення Донця з посади директора "Антонова".

Сьогодні, 15 червня, юридична фірма, що представляє інтереси Донця, повідомила, що Окружний адміністративний суд Києва призупинив звільнення директора "Антонова".

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України АНТК им. АнтоноваУкроборонпром
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