"Укроборонпром" змінив директора "Антонова" після перевірки підприємства

Фото: "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)

Наразі тимчасовим виконувачем обов'язків призначено віцепрезидента з проєктування ДП "Антонов"

Сьогодні, 9 червня, генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус підписав наказ про припинення повноважень президента ДП "Антонов" Олександра Донця. Таке рішення було ухвалено після перевірки комісією підприємства.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпром".

Як повідомляється, за дорученням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля комісія ДК "Укроборонпром" проводила перевірку ДП "Антонов" з 27 квітня до 22 травня. Під час перевірки були виявлені численні факти, що свідчили про неефективне управління державним підприємством.

Усі матеріали з результатами були передані до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Акт перевірки також направлений Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України.

Наразі тимчасовим виконувачем обов'язків призначено Олександра Лося, який обіймає посаду віцепрезидента з проєктування ДП "Антонов".

Зазначимо, Денис Шмигаль доручив провести перевірку ДП "Антонов" після того як в СБУ надали листа прем’єр-міністру з даними щодо наявної інформації про "нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва".

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський в п'ятницю своїми указами змінив керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Також раніше повідомлялось, що Верховна рада звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Автор: Андрій Козловський