ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укроборонпром" змінив директора "Антонова" після перевірки підприємства

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 14:05
"Укроборонпром" змінив директора "Антонова" після перевірки підприємства
Фото: "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)

Наразі тимчасовим виконувачем обов'язків призначено віцепрезидента з проєктування ДП "Антонов"

Сьогодні, 9 червня, генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус підписав наказ про припинення повноважень президента ДП "Антонов" Олександра Донця. Таке рішення було ухвалено після перевірки комісією підприємства.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпром".

Як повідомляється, за дорученням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля комісія ДК "Укроборонпром" проводила перевірку ДП "Антонов" з 27 квітня до 22 травня. Під час перевірки були виявлені численні факти, що свідчили про неефективне управління державним підприємством.

Усі матеріали з результатами були передані до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Акт перевірки також направлений Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Кабінету Міністрів України та Офісу Президента України.

Наразі тимчасовим виконувачем обов'язків призначено Олександра Лося, який обіймає посаду віцепрезидента з проєктування ДП "Антонов".

Зазначимо, Денис Шмигаль доручив провести перевірку ДП "Антонов" після того як в СБУ надали листа прем’єр-міністру з даними щодо наявної інформації про "нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва".

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський в п'ятницю своїми указами змінив керівника Служби зовнішньої розвідки України.

Також раніше повідомлялось, що Верховна рада звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України АНТК им. АнтоноваУкроборонпромпроверка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся