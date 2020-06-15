ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-директор "Антонова" поновився на посаді через суд

Новини » Суспільство     15.06.2020 - 19:46
Екс-директор "Антонова" поновився на посаді через суд
Фото: суддя (freepik)

Суд задовольнив клопотання Олександра Донця за його позовом про незаконність наказу Айвараса Абромавичуса

Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця. Директор "Укроборонпром" Айварас Абромавічус раніше підписав наказ про його звільнення.

Про це повідомляє юридична фірма "Ілляшев та партнери", представляє інтереси Дінця.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Дінця за його позовом про незаконність наказу Абромавичуса.

Також зазначається, що суд "заборонив здійснювати будь-які дії щодо зміни даних про президента ДП "Антонов" у державному реєстрі, в тому числі виключати з держреєстру відомості про те, що Донець є керівником держпідприємства".

Нагадаємо, 9 червня Айварас Абромавічус підписав наказ про звільнення Дінця з посади директора "Антонова".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України УкроборонпромАНТК им. Антонова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся