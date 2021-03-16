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"Укроборонпром" відреагував на рейтинг SIPRI. Заперечує торгівлю з Росією

Автор: Дмитро Левицький

Державний концерн "Укроборонпром" відреагував на дані Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) щодо рівня продажу зброї з України. В держконцерні запевняють, що торгують озброєнням з Російською Федерацією.

Про це йдеться у заяві на сайті "Укроборонпрому".

В "Укроборонпромі" запевняють, що українські державні підприємства, які входять до концерну, з 2014 року не уклали жодного експортного контракту з Росією. Однак, як додали у концерні, продукція підприємств "Укроборонпрому" складає лише частину загального обсягу експорту озброєння.

"З кінця серпня 2014 року комісія жодного разу не погоджувала жодних контрактів на поставку ОВТ на територію Російської Федерації", - наголосив заступник гендиректора з управління активами держконцерну Мустафа Найєм.

Як зазначили в держконцерні, SIPRI надає дані, що грунтуються на відкритих джерелах, але на підставі яких саме джерел вони формували показники щодо експорту з України, невідомо.

Нагадаємо, вчора SIPRI опублікував рейтинг, в якому йшлося про те, що Росія входить до трійки головних експортерів військового озброєння з України за період 2016-2020.

До цього РБК-Україна розповідало, яке українське озброєння є найпопулярнішим за кордоном.

Додамо, в Кабміні заявляли, що озброєння і військова техніка України потребують оновлення.

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Новини України Збройні сили УкраїниРосійська ФедераціяУкроборонпром
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