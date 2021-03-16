"Укроборонпром" отреагировал на рейтинг SIPRI. Отрицает торговлю с Россией

Государственный концерн "Укроборонпром" отреагировал на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) об уровне продаж оружия из Украины . В госконцерне уверяют, что торгуют вооружением с Российской Федерацией.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Укроборонпрома" .

В "Укроборонпроме" утверждают, что украинские государственные предприятия, входящие в концерн, с 2014 года не заключили ни одного экспортного контракта с Россией. Однако, как добавили в концерне, продукция предприятий "Укроборонпрома" составляет лишь часть общего объема экспорта вооружений.

"С конца августа 2014 года комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации", - подчеркнул заместитель гендиректора по управлению активами госконцерна Мустафа Найем.

Как отметили в госконцерне, SIPRI предоставляет данные, основанные на открытых источниках, но на основании каких именно источников они формировали показатели по экспорту из Украины, неизвестно.