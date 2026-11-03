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"УкрОборонПром" возглавил генерал-лейтенант Иван Гаврилюк: что известно

13:18 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: Иван Гаврилюк (прессслужба "УкрОборонПром")

Наблюдательный совет АО "Украинская оборонная промышленность" назначил нового генерального директора по итогам открытого конкурса. Им стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрОборонПром.

Решение о назначении Ивана Юрьевича Гаврилюка принял наблюдательный совет общества по итогам конкурсного отбора и финальных собеседований с кандидатами.

Поиск, подбор и предварительную оценку кандидатов осуществляло украинское представительство международной компании Amrop Partnership.

Как отмечается в сообщении, у Гаврилюка есть многолетний опыт военной службы, управленческой деятельности и работы в сфере обороны. В компании считают, что его опыт и понимание потребностей сил обороны Украины являются важными предпосылками для развития "УкрОборонПрома", наращивания производственных способностей предприятий и укрепления оборонно-промышленного комплекса.

Там также подчеркнули, что назначение нового руководителя является очередным шагом по трансформации "УкрОборонПрома" в современную, эффективную и конкурентоспособную оборонную компанию.

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Наблюдательный совет "УкрОборонПрома" начал поиск нового генерального директора после увольнения Германа Сметанина. На время конкурса обязанности руководителя компании временно исполнял Сергей Боев, ранее занимавший должности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности и замминистра обороны.

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