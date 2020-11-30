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"Укроборонпром" може позбутися майже половини підприємств в рамках реформи

Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Оборонний концерн "Укроборонпром" в рамках реформи може позбутися майже половини своїх підприємств. З 116 підприємств планують залишити 65.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив глава концерну Ігор Фоменко.

За його словами, 17 підприємств, які входять до складу "Укроборонпрому", зараз не ведуть економічної діяльності та будуть передані у Фонд держмайна, після чого вони будуть продані приватним інвесторам.

"В результаті трансформації в "Укроборонпромі" повинні залишитися 65 підприємств. З 116 підприємств, які входять до складу концерну", - повідомив Фоменко.

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Він додав, що в рамках реформи в "Укроборонпромі" хочуть створити шість холдингів і об'єднати в них всі підприємства.

Нагадаємо, у квітні з'явилася інформація, що концерн "Укроборонпром" хочуть ліквідувати, а всі підприємства розділити за галузевим корпораціям.

Раніше РБК-Україна писало, що найпопулярнішим за кордоном українським озброєнням є ракети і радари.

Також повідомлялося, що на початку листопада державний концерн "Укроборонпром" змінив керівника підприємства ДП "Антонов".

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Новини України реформиУкроборонпром