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"Укроборонпром" та компанії США домовилися про співпрацю на 2,5 млрд доларів

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Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 18:06
"Укроборонпром" та компанії США домовилися про співпрацю на 2,5 млрд доларів Фото: "Укроборонпром" та США домовилися про співпрацю (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

"Укроборонпром" в рамках візиту української делегації до США підписав з американськими компаніями низку контрактів. Загальна вартість цих угод складає 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

З якими американськими компаніями уклали угоди

Lockheed Martin Corporation - договір про співпрацю в розробці спільних проектів та програм.

L3Harris Technologies - угода про реалізацію спільних проєктів, зокрема щодо постачання продукції в Україну та інтеграцію її в повітряні, наземні та морські системи.

Global Ordance - угода про постачання оборонної продукції.

Day & Zimmermann - угода про розробку проектів з модернізації та створення нових виробничих потужностей для підприємств "Укроборонпрому".

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Укроборонпром Сполучені Штати Америки
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