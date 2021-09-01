"Укроборонпром" и компании США договорились о сотрудничестве на 2,5 млрд долларов
Фото: "Укроборонпром" и США договорились о сотрудничестве (РБК-Украина)
"Укроборонпром" в рамках визита украинской делегации в США подписал с американскими компаниями ряд контрактов. Общая стоимость этих соглашений составляет 2,5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
С какими американскими компаниями заключили соглашения
Lockheed Martin Corporation - договор о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ.
L3Harris Technologies - соглашение о реализации совместных проектов, в частности касательно поставки продукции в Украину и интеграции ее в воздушные, наземные и морские системы.
Global Ordance - соглашение о поставках оборонной продукции.
Day & Zimmermann - соглашение о разработке проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей для предприятий "Укроборонпрома".