"Укроборонпром" и компании США договорились о сотрудничестве на 2,5 млрд долларов

"Укроборонпром" в рамках визита украинской делегации в США подписал с американскими компаниями ряд контрактов. Общая стоимость этих соглашений составляет 2,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" .

С какими американскими компаниями заключили соглашения

Lockheed Martin Corporation - договор о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ.

L3Harris Technologies - соглашение о реализации совместных проектов, в частности касательно поставки продукции в Украину и интеграции ее в воздушные, наземные и морские системы.

Global Ordance - соглашение о поставках оборонной продукции.

Day & Zimmermann - соглашение о разработке проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей для предприятий "Укроборонпрома".