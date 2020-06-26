В "Укрнафті" змінився голова спостережної ради

Головою наглядової ради ПАТ "Укрнафта" обраний Микола Гавриленко. Він займає посаду директора з управління дивізіоном "Нафта" Групи "Нафтогаз".

Відповідне рішення прийнято на засіданні наглядової ради 25 червня 2020 року, повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Повноваження, які отримав Микола Гавриленко, свідчать про довіру незалежних директорів та представників акціонерів до його компетенцій та досвіду. Ми очікуємо, що наглядова рада зосередиться для оздоровлення "Укрнафти" та врегулювання проблемних питань щодо спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу", - прокоментував голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко з січня 2019 очолює дивізіон "Нафта", що об'єднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи Групи "Нафтогаз". З 10 червня 2020 року Гавриленко є представником "Нафтогазу" в наглядовій раді "Укрнафти".

Нагадаємо, в червні НАК "Нафтогаз України" відкликав представника акціонера у наглядовій раді "Укрнафти" Юрія Вітренка, який очолював наглядову раду.

Зазначимо, 13 травня Юрія Вітренка скоротили з посади виконавчого директора компанії "Нафтогаз України".