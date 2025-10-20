ua en ru
Повышение тарифов "Укрэнерго" ударит по конкурентоспособности производителей, - ICC Ukraine

Украина, Понедельник 20 октября 2025 14:30
Повышение тарифов "Укрэнерго" ударит по конкурентоспособности производителей, - ICC Ukraine Фото: эксперт считает, что повышение тарифов "Укрэнерго" ударит по конкурентоспособности производителей (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Планы НЭК "Укрэнерго" повысить тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в 2026 году на 24% и 45% соответственно будет иметь очень серьезные последствия для украинской экономики и промышленности.

Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов, пишет РБК-Украина.

Поэтому, по его словам, стоит провести международный аудит компании Укрэнерго, ведь расчеты, которые она предоставила, содержат противоречия.

"Такое повышение тарифов, почти на 50% в совокупности, противоречит стратегическим интересам государства. Бизнес работает в чрезвычайно сложных условиях войны, и именно стабильность тарифной политики должна быть приоритетом", - подчеркнул Щелкунов.

По его словам, расчеты, представленные "Укрэнерго", содержат противоречия. Компания планирует увеличить компенсацию за технологические потери электроэнергии с 14,9 до 15,1 млрд грн, хотя прогнозирует сокращение объемов передачи на 4%.

"Если объемы уменьшаются, то и потери должны уменьшиться пропорционально. Это базовый принцип энергетической экономики", - пояснил он.

Также в проекте тарифов заложен рост материальных затрат на 31%, тогда как официальный индекс цен производителей составляет лишь 12,5%. В ICC Ukraine считают, что эти несоответствия требуют независимого аудита и детального рассмотрения со стороны регулятора.

Щелкунов подчеркнул, что повышение тарифов неизбежно скажется на себестоимости продукции почти всех отраслей, от металлургии до пищевой промышленности, и уменьшит их конкурентоспособность на внешних рынках.

"Ни один инвестор не будет вкладывать в производство, если энергозатраты растут быстрее, чем в странах-конкурентах", - отметил он.

ICC Ukraine предлагает несколько шагов для урегулирования ситуации: проведение независимого аудита тарифов с привлечением международной компании, внедрение современного механизма регуляторного стимулирования эффективности, ограничение повышения тарифов в кризисных условиях, а также внедрение программ энергосбережения и общественного контроля за тарифообразованием.

"Украина должна найти баланс между финансовой стабильностью Укрэнерго и конкурентоспособностью промышленности. Энергетическая система - ключ к восстановлению страны, но это восстановление не должно происходить за счет бизнеса, который несет основное бремя войны", - подчеркнул президент ICC Ukraine.

Организация призвала НКРЭКУ, Министерство энергетики, НЭК Укрэнерго и бизнес-ассоциации к открытому диалогу и пересмотру тарифных проектов.

"Повышение на 24-45% без надлежащего обоснования это не путь к стабилизации, а риск для экономического восстановления", - резюмировал Щелкунов.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" обнародовало обновленные проекты тарифов на 2026 год. Они предусматривают, что тариф на передачу должен вырасти до 848,52 грн/МВт-ч (+24%), а тариф на диспетчеризацию - до 143,26 грн/МВт-ч (+45%).

