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"Укрлендфармінг" закупив обладнання для Інституту педіатрії, акушерства та гінекології

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 18:08
"Укрлендфармінг" закупив обладнання для Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
Фото: закуплене обладнання (прес-служба)

Інститут, зокрема, спеціалізується на порятунку новонароджених і недоношених дітей

Група компаній "Укрлендфармінг" оплатила вартість дорого обладнання для Інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Апарат для штучної вентиляції легень рятує немовлят, які приїздять до Києва із своїми батьками з ріхних куточків України, повідомляє "Обозреватель".

Як зазначається, цей Інститут - єдиний в Україні медзаклад, відділення педіатрії та акушерства якого спеціалізується на порятунку новонароджених і недоношених дітей. Сучасне обладнання, яке виконує функції штучної вентиляції легень, імітації високочастотного дихання та адаптації до самостійного дихання немовлят - життєво необхідне. Аби придбати мультифункціональний неонатально-педіатричний апарат, головний лікар інституту педіатрії, акушерства та гінекології Любов Слєпова звернулася по допомогу до Благодійного Фонду "Справедливість".

Фонд оголосив акцію "Допоможи дитині дихати” і зібрав близько 300 тисяч гривень протягом року. За цей час кінцева вартість обладнання зросла до майже 1-го мільйона гривень. Як зазначається, у Фонді зазначили, що за інших обставин акцію можна було б вважати безстроковою і продовжити збирати кошти, але вкрай необхідне обладнання вже проходило апробацію. За місяць штучну вентиляцію отримало четверо дітей і повернути постачальнику апарат, до якого підключена дитина, означало б зупинити її дихання, а отже зупинити її життя.


Повідомляється, що ситуацію вдалося вирішити завдяки втручанню соціально-відповідального бізнесу. Група компаній “Укрлендфармінг” щороку витрачає на соціальні проекти по всій Україні десятки мільйонів гривень. Придбання апарату для штучної вентиляції легень - лише один з багатьох підтриманих проектів.

Зараз апарат рятує життя маленького Богдана Ольшевського. Він з’явився на світ на 29-у тижні вагітності, з діагнозом вродженої кишкової непрохідності, його прооперували, зважаючи на його вагу та ще недостатньо розвинуті легені, він вижив завдяки цьому апарату штучного дихання.

Щодо зібраних на апарат коштів, у Фонді прозвітували: гроші перенаправлені на придбання вкрай необхідного обладнання, що надасть змогу проводити діагностичні обстеження новонародженим, які перебувають у критичному стані.

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Новини України Олег БахматюкUkrlandfarmingУкрлендфармінг
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