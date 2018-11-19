ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Укрлендфарминг" закупил оборудование для Института педиатрии, акушерства и гинекологии

Новости » Общество    19.11.2018 - 18:08
"Укрлендфарминг" закупил оборудование для Института педиатрии, акушерства и гинекологии
Фото: закупленное оборудование (пресс-служба)

Институт, в частности, специализируется на спасении новорожденных и недоношенных детей

Группа компаний "Укрлендфарминг" оплатила стоимость дорого оборудования для Института педиатрии, акушерства и гинекологии. Аппарат для искусственной вентиляции легких спасает младенцев, которые приезжают в Киев со своими родителями из различных уголков Украины, сообщает "Обозреватель".

Как отмечается, этот Институт - единственное в Украине медучреждение, отделение педиатрии и акушерства которого специализируется на спасении новорожденных и недоношенных детей. Современное оборудование, которое выполняет функции искусственной вентиляции легких, имитации высокочастотного дыхания и адаптации к самостоятельному дыханию новорожденных - жизненно необходимо. Чтобы купить мультифункциональный неонатально-педиатрический аппарат, главный врач института педиатрии, акушерства и гинекологии Любовь Слепова обратилась за помощью в Благотворительный Фонд "Справедливость".

Фонд объявил акцию "Помоги ребенку дышать” и собрал около 300 тысяч гривен в течение года. За это время конечная стоимость оборудования выросла до почти 1-го миллиона гривен. Как отмечается, в Фонде отметили, что при других обстоятельствах акцию можно было бы считать бессрочной и продолжить собирать средства, но крайне необходимое оборудование уже проходило апробацию. За месяц искусственную вентиляцию получило четверо детей и вернуть поставщику аппарат, к которому подключен ребенок, означало бы остановить его дыхание, а следовательно остановить его жизнь.


Сообщается, что ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству социально-ответственного бизнеса. Группа компаний “Укрлендфарминг” ежегодно тратит на социальные проекты по всей Украине десятки миллионов гривен. Приобретение аппарата для искусственной вентиляции легких - лишь один из многих поддержанных проектов.

Сейчас аппарат спасает жизнь маленького Богдана Ольшевского. Он появился на свет на 29-й неделе беременности, с диагнозом врожденной кишечной непроходимости, его прооперировали, несмотря на его вес и еще недостаточно развитые легкие, он выжил благодаря этому аппарату искусственного дыхания.

Относительно собранных на аппарат средств, в Фонде отчитались: деньги перенаправлены на приобретение крайне необходимого оборудования, что позволит проводить диагностические обследования новорожденным, находящимся в критическом состоянии.

Олег Бахматюк: я считаю, что нам просто нужно перестать давать дотации аграриям Группа компаний "Укрлендфарминг" Бахматюка стала членом Европейской Бизнес Ассоциации
Новости Украины Олег БахматюкUkrlandfarmingУкрлендфарминг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь