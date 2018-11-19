"Укрлендфарминг" закупил оборудование для Института педиатрии, акушерства и гинекологии

Фото: закупленное оборудование (пресс-служба)

Институт, в частности, специализируется на спасении новорожденных и недоношенных детей

Группа компаний "Укрлендфарминг" оплатила стоимость дорого оборудования для Института педиатрии, акушерства и гинекологии. Аппарат для искусственной вентиляции легких спасает младенцев, которые приезжают в Киев со своими родителями из различных уголков Украины, сообщает "Обозреватель".

Как отмечается, этот Институт - единственное в Украине медучреждение, отделение педиатрии и акушерства которого специализируется на спасении новорожденных и недоношенных детей. Современное оборудование, которое выполняет функции искусственной вентиляции легких, имитации высокочастотного дыхания и адаптации к самостоятельному дыханию новорожденных - жизненно необходимо. Чтобы купить мультифункциональный неонатально-педиатрический аппарат, главный врач института педиатрии, акушерства и гинекологии Любовь Слепова обратилась за помощью в Благотворительный Фонд "Справедливость".

Фонд объявил акцию "Помоги ребенку дышать” и собрал около 300 тысяч гривен в течение года. За это время конечная стоимость оборудования выросла до почти 1-го миллиона гривен. Как отмечается, в Фонде отметили, что при других обстоятельствах акцию можно было бы считать бессрочной и продолжить собирать средства, но крайне необходимое оборудование уже проходило апробацию. За месяц искусственную вентиляцию получило четверо детей и вернуть поставщику аппарат, к которому подключен ребенок, означало бы остановить его дыхание, а следовательно остановить его жизнь.



Сообщается, что ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству социально-ответственного бизнеса. Группа компаний “Укрлендфарминг” ежегодно тратит на социальные проекты по всей Украине десятки миллионов гривен. Приобретение аппарата для искусственной вентиляции легких - лишь один из многих поддержанных проектов.

Сейчас аппарат спасает жизнь маленького Богдана Ольшевского. Он появился на свет на 29-й неделе беременности, с диагнозом врожденной кишечной непроходимости, его прооперировали, несмотря на его вес и еще недостаточно развитые легкие, он выжил благодаря этому аппарату искусственного дыхания.

Относительно собранных на аппарат средств, в Фонде отчитались: деньги перенаправлены на приобретение крайне необходимого оборудования, что позволит проводить диагностические обследования новорожденным, находящимся в критическом состоянии.