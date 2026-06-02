Укрытия должны спасать: омбудсмен бьет тревогу из-за состояния бомбоубежищ в Украине

В течение второй половины 2025 года представители омбудсмена провели 1066 мониторинговых визитов в защитные сооружения в разных регионах Украины. По результатам этих проверок рекомендации по устранению недостатков получил 991 объект или 93%.

Только 80 убежищ из всей выборки не получили никаких замечаний. Всего во время мониторинга специалисты предоставили почти 4 тысячи рекомендаций для улучшения состояния укрытий, ведь часть из них оказалась затопленной или закрытой.

Системные проблемы и доступность

Наиболее критической остается ситуация с инклюзивностью защитных сооружений. По словам Лубинца, требования по доступности для лиц с инвалидностью выполняются меньше всего, поскольку у балансодержателей просто нет на это средств. Омбудсман отметил, что проблемы носят системный характер и связаны с несовершенством контроля и финансирования.

Кроме того, большинство школьных укрытий остаются недоступными для населения вне учебного процесса. Многие такие объекты не отображаются в приложении "Дія", поэтому фактически выпадают из общей системы. Из-за неудовлетворительного состояния подвалов в Киеве жители значительно чаще выбирают для защиты метрополитен.

По состоянию на начало 2026 года в Украине насчитывалось 66 574 укрытия различных типов. Их общая вместимость составляет около 16,5 млн человек, однако из-за имеющихся проблем значительная часть сооружений пока существует только как формальная статистика.