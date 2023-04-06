Укрепляют восточный фланг НАТО. В Словакии развернули итальянскую систему ПВО SAMP-T

На территории Словакии развернули комплекс противовоздушной обороны SAMP/T Вооруженных сил Италии для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление объединенного авиационного командования НАТО.
"В марте Италия развернула свой SAMP-T в Словакии, и теперь эта система связана с оборонной архитектурой НАТО, защищая восточный фланг, еще больше повышающий оперативную совместимость Альянса и коллективную оборону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что развертывание итальянских SAMP-T в Словакии укрепляет позицию сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге. Командир оперативной группы SAMP-T Микеле Веллуччи заявил, что оперативные усилия предлагают отличную возможность улучшить общую интеграцию и функциональную совместимость, обмен опытом и совместную работу как отличную команду со Словакией и НАТО.
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Наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия - наземная система, предназначенная для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты.
SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного приступа широкого класса воздушных целей.
Напомним, что с начала марта украинские военные проходят обучение в Италии по изучению работы зенитного ракетного комплекса SAMP-T.
В феврале премьер Италии Джорджия Мэлони подтвердила отправку Украине систем SAMP-T вместе с Францией в ближайшее время.
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