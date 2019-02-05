В Укрінфрапроекті розповіли про реконструкцію двох аеропортів

Фото: аеропорт "Вінниця" (facebook.сом/airvinn)

Вартість реконструкції аеропорту "Вінниця" складе 2,2 млрд гривень

Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Микола Божко розповів про реконструкцію аеропорту "Вінниця" та модернізацію аеропорту "Одеса". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вартість реконструкції складе 2,2 млрд гривень.

"В рамках виконання програми держагентством залучені кошти та розпочата модернізація аеропорту "Одеса". Завдяки ремонту ми отримаємо оновлені елементи комплексу. Проект було максимально оптимізовано. Високий рівень автоматизації аеродромних комплексів дуже важливий в Одесі. За тим планам, які є, Одеса в тиждень буде мати можливість відправляти більше вантажу. В рамках за програмою модернізації", - розповів він.

Також він зазначив, що реконструкція Вінницького міжнародного аеропорту також актуальна.

Нагадаємо, нову злітно-посадкову смугу в аеропорту "Бориспіль" планують збудувати до 2022 року. Нова смуга буде розміщена біля терміналу F і замінить смугу, яка була побудована ще за часів СРСР. У той же час остання буде служити технологічної майданчиком і зможе приймати літаки у разі аварійної посадки.

Раніше РБК-Україна писало, що в реконструкцію українських аеропортів, за оптимістичним сценарієм, можуть вкласти до 1 млрд євро. Влада має намір отримати ці кошти за рахунок грантів від ЄС або кредитів від міжнародних фінансових організацій та національних фондів країн-партнерів.