В Укргідрометцентрі спростували інформацію про забруднення повітря

В Українському гідрометеорологічному центрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні. Таку заяву зробив директор відомства Микола Кульбіда, передає кореспонтент РБК-Україна.

Повідомляється, що перевищення концентрації оксиду вуглецю в повітрі характерно для осіннього періоду.

"У всіх великих містах по оксиду вуглецю концентрація становила від 0,1 до 1,4. Лише в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові та Одесі відбулося перевищення гранично допустимої концентрації. Але це характерно для осіннього періоду в Україні. Нічого дивного в Україні з точки зору забруднення атмосферного повітря не сталося", - повідомив Кульбіда.

Нагадаємо, Центральна геофізична обсерваторія оприлюднила дані про забруднення повітря у різних містах України.

Як наголошується в повідомленні обсерваторії, в цілому за останні дні концентрації оксиду вуглецю, які б характеризувалися як високі, в мережі моніторингу гідрометслужби не зареєстровані.

У той же час метеорологи відзначають, що осінні погодні умови - тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримує шар повітря, - можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними профільних сайтів, 21 жовтня високий рівень забруднення повітря в Києві спостерігався у семи районах Києва.