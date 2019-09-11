Укргідрометцентр прогнозує прихід справжньої осені

Атмосферний фронт з північного заходу наприкінці тижня призведе до зниження температурного фону в Україні. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 14 вересня, денна температура знизиться до 18-23 градусів тепла, в неділю - до 13-19 градусів. Опади на вихідних очікуються незначні, і їхня ймовірність вища на Заході країни.

"Можна сказати, що це вже осіння погода, оскільки середньодобова температура впаде нижче 15 градусів", - сказала Голеня і нагадала, що стійкий перехід через цю позначку означає прихід метеорологічної осені.

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру відзначила, що в останні 10-15 років осінь зазвичай приходить в Україну у вересні, іноді це відбувається в останню декаду місяця.

У той же час, за прогнозами синоптиків, у найближчі дні, в четвер та п'ятницю, 12-13 вересня, в Україні очікується літня погода з денною температурою 25-27 градусів тепла.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура повітря серпня 2019 року у Києві склала 20,7 градусів, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму.