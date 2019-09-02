Серпень у Києві був теплішим за норму

Фото: літо в Києві (РБК-Україна)

Найспекотніше було наприкінці місяця

Середньомісячна температура повітря серпня 2019 року у Києві склала 20,7 градусів, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, найхолодніше у Києві було 6 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 12,0 градусів, а найспекотніше - 13 числа, коли максимальна температура після полудня піднялась до 35,0 градусів і виявилось найвищим за це літо. Днів із спекою, яка перевищила 30 градусів, було 5.

"До парадоксів цьогорічного серпня віднести те, що найспекотнішою виявилась його третя декада, а найхолоднішою - перша", - наголошують кліматологи.

Тривалість дня у серпні скоротилась більше ніж на півтори години. Опадів у столиці на проспекті Науки випало лише 45 мм, що склало 65% кліматичної норми.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

Водночас Вазіра Мартазінова, завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, заявила, що літо в Україні скоротилося до 2-2,5 місяців. Мартазінова стверджує, що літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.