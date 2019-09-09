Укргідрометцентр дав прогноз на вересень

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Заморозки ймовірні у другій та третій декадах вересня

Середня місячна температура вересня в Україні становитиме 14-19 градусів, що на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-70 мм, в гірських районах місцями 80-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, вересень - перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності. Впродовж вересня в Україні здійснюється перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів у бік зниження.

Абсолютний максимум температури вересня - 30-39 градусів тепла, абсолютний мінімум - 1-8 градусів морозу.

За даними синоптиків, заморозки в повітрі найбільш ймовірні у другій та третій декадах вересня, в гірських районах, місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях можливі і в першій декаді.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура повітря серпня 2019 року у Києві склала 20,7 градусів, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.