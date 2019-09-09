ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Укргідрометцентр дав прогноз на вересень

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 15:08
Укргідрометцентр дав прогноз на вересень
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Заморозки ймовірні у другій та третій декадах вересня

Середня місячна температура вересня в Україні становитиме 14-19 градусів, що на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-70 мм, в гірських районах місцями 80-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, вересень - перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності. Впродовж вересня в Україні здійснюється перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів у бік зниження.

Абсолютний максимум температури вересня - 30-39 градусів тепла, абсолютний мінімум - 1-8 градусів морозу.

За даними синоптиків, заморозки в повітрі найбільш ймовірні у другій та третій декадах вересня, в гірських районах, місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях можливі і в першій декаді.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура повітря серпня 2019 року у Києві склала 20,7 градусів, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

На заході країни очікуються дощі Сьогодні в Україні очікується хмарна погода, вдень до +29
Новини України ПогодапрогнозГідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся