Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета

В августе 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 20-26 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы. В западных областях 17-20 градусов ожидается (в Карпатах 14-16 градусов), что в пределах нормы.

Месячное количество осадков ожидается 23-40 мм, что меньше (64-73%) нормы. В западных областях 60-77 мм (в Карпатах 94-116 мм), что в пределах нормы.

Климатическая характеристика августа

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в августе средняя месячная температура воздуха в Украине составляет Средняя месячная температура августа составляет 18-24,8 градусов, в горных районах 16-19 градусов (на высокогорье Карпат 13 градусов).

Абсолютный максимум температуры составляет 35,0-39,6 градусов, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градусов, в горных районах 27-39 градусов.

Абсолютный минимум температуры - 1-7 градусов тепла, на побережье морей 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0-2 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-97 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 104-120 мм.