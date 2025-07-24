Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа

У серпні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 20-26 градусів тепла, що на 1,5-2 градусів вище за норму. В західних областях 17-20 градусів очікується (в Карпатах 14-16 градусів), що в межах норми.

Місячна кількість опадів очікується 23-40 мм, що менше (64-73%) норми. В західних областях 60-77 мм (в Карпатах 94-116 мм), що в межах норми.

Кліматична характеристика серпня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що в серпні середня місячна температура повітря в Україні складає Середня місячна температура серпня складає 18-24,8 градусів, у гірських районах 16-19 градусів (на високогір’ї Карпат 13 градусів).

Абсолютний максимум температури становить 35,0-39,6 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, в гірських районах 27-39 градусів.

Абсолютний мінімум температури - 1-7 градусів тепла, на узбережжі морів 8-13 градусів тепла, в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0-2 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 30-97 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах місцями 104-120 мм.