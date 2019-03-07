Укргідрометцентр дав прогноз погоди на 8 березня і після свят

Упродовж довгих вихідних буде по-весняному тепло, після чого очікується похолодання

Погода 8 марта в Украине будет соответствовать климатической норме апреля, однако после выходных ожидается похолодание и температура вернется к мартовским значениям. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Синоптик отметила, что в пятницу, 8 марта, в Украине ожидается теплая погода: температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 12-17 градусов, только на крайнем Востоке ночью еще 0-5 мороза, а дневная температура около 10 градусов тепла. Но будет ветрено - юго-западный ветер 7-12 метров в секунду.

Согласно прогнозу, малоактивный атмосферный фронт обусловит 8 марта небольшие дожди только в западных и северных областях.

На второй выходной день, 9 марта, синоптики также прогнозируют теплую погоду с примерно такими же температурными значениям без существенных осадков.

В воскресенье, 10 марта, атмосферный фронт обусловит небольшие дожди, в восточных областях и на Закарпатье умеренные дожди. В этот день также ожидается сильный ветер. Температура ночью 1-6 тепла, днем 7-12, на Юге - до 15 градусов.

"Погода в эти выходные будет уже апрельская, а в начале следующей недели будет понижение температуры до мартовской", - сказала Голеня.

Согласно прогнозу, в понедельник-вторник ожидается небольшой дождь и постепенное снижение температуры. Уже 12 марта в западных и северных областях ночью около нуля, дневная температура 2-7 градусов тепла. Такая же погода сохранится и 13 марта.

Как сообщало РБК-Украина, в марте 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 11 выходных дней. В этом году официальный праздник, Международный женский день, выпадает на пятницу. Таким образом, выходными будут три дня подряд - с 8 до 10 марта.

По данным опроса КМИС, наиболее популярными подарками на Международный женский день 8 марта среди украинцев являются цветы, ювелирные украшения, косметика, деньги, романтический ужин и забота и внимание.