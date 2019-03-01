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У березні українці будуть відпочивати 11 днів

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 08:25
У березні українці будуть відпочивати 11 днів
Фото: колаж (Pixabay)

На 8 березня буде три вихідних дні підряд

У березні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

У цьому році офіційний свято, Міжнародний жіночий день, випадає на п'ятницю. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль - з 8 до 10 березня.

Також у березні буде десять вихідних днів (субота і неділя), а робочих - 20 днів з 31.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня. При цьому спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні буде встановлювати Національний банк.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, до трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво (82,2%), Великдень (81,7%) і Новий рік (75,3%). Міжнародний жіночий день займає четверте місце з 42,9%.

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