Українці назвали найбільш популярні подарунки на 8 березня

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Бажання жінок не завжди співпадають з намірами чоловіків

Найбільш популярними подарунками на Міжнародний жіночий день 8 березня серед українців є квіти, ювелірні прикраси, косметика, гроші, романтична вечеря та турбота і увага. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними опитування, у 2019 році:

квіти бажають отримати 23% жінок, 32% чоловіків мають намір їх дарувати;

серед жінок 12% не чекають від чоловіків ніяких подарунків крім турботи та уваги, проте лише 6% чоловіків відмітили цей пункт;

ювелірну прикрасу хотіли б отримати в подарунок 7% жінок, така ж кількість чоловіків мають намір їх дарувати;

туалетну воду, парфуми або косметику хотіли б отримати у подарунок 6% жінок, та 5% чоловіків планують зробити саме такий подарунок;

романтичну вечерю бажають отримати у подарунок 5% жінок, така ж кількість чоловіків мають намір її дарувати

гроші бажають отримати у подарунок 5% жінок, та 7% чоловіків планують їх дарувати;

серед жінок 13% відповіли, що не мають людини, від якої вони чекають подарунків, та 10% чоловіків зазначили, що не мають кому їх дарувати.

Як зазначають соціологи, в цілому бажання жінок та плани чоловіків практично співпадають, значущі розбіжності є лише в двох позиціях: чоловіки дарують квіти частіше, ніж хотіли б жінки (32% чоловіків проти 23% жінок), та турботу і увагу чекають в якості подарунка вдвічі більше жінок, ніж чоловіків, які планують їх дарувати (12% жінок проти 6% чоловіків).

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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ: Який подарунок Ви понад усе хотіли б подарувати коханій жінці на 8 березня?

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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЖІНОК: Який подарунок Ви понад усе хотіли б одержати від коханого чоловіка на 8 березня?

КМІС провів власне опитування 8 по 20 лютого 2019 року серед 2042 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, у березні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів. У цьому році офіційне свято, Міжнародний жіночий день, випадає на п'ятницю. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль - з 8 до 10 березня.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, до трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво (82,2%), Великдень (81,7%) і Новий рік (75,3%). Міжнародний жіночий день займає четверте місце з 42,9%.