Українці назвали найбільш популярні подарунки на 8 березня

Бажання жінок не завжди співпадають з намірами чоловіків
Найбільш популярними подарунками на Міжнародний жіночий день 8 березня серед українців є квіти, ювелірні прикраси, косметика, гроші, романтична вечеря та турбота і увага. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
За даними опитування, у 2019 році:
Як зазначають соціологи, в цілому бажання жінок та плани чоловіків практично співпадають, значущі розбіжності є лише в двох позиціях: чоловіки дарують квіти частіше, ніж хотіли б жінки (32% чоловіків проти 23% жінок), та турботу і увагу чекають в якості подарунка вдвічі більше жінок, ніж чоловіків, які планують їх дарувати (12% жінок проти 6% чоловіків).
www.kiis.com.ua
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ: Який подарунок Ви понад усе хотіли б подарувати коханій жінці на 8 березня?
www.kiis.com.ua
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЖІНОК: Який подарунок Ви понад усе хотіли б одержати від коханого чоловіка на 8 березня?
КМІС провів власне опитування 8 по 20 лютого 2019 року серед 2042 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.
Як повідомляло РБК-Україна, у березні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів. У цьому році офіційне свято, Міжнародний жіночий день, випадає на п'ятницю. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль - з 8 до 10 березня.
Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, до трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво (82,2%), Великдень (81,7%) і Новий рік (75,3%). Міжнародний жіночий день займає четверте місце з 42,9%.