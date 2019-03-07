Укргідрометцентр дав прогноз погоди на 8 березня і після свят

Фото: Весна в Києві (УНІАН)

Упродовж довгих вихідних буде по-весняному тепло, після чого очікується похолодання

Погода 8 березня в Україні відповідатиме кліматичній нормі квітня, але після вихідних очікується похолодання і температура повернеться до березневих значень. Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Синоптик відзначила, що у п'ятницю, 8 березня, в Україні очікується тепла погода: температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 12-17, лише на крайньому Сході вночі ще 0-5 морозу, а денна температура близько 10 градусів тепла. Але буде вітряно - південно-західний вітер 7-12 метрів на секунду.

Згідно з прогнозом, малоактивний атмосферний фронт зумовить 8 березня невеликі дощі лише у західних і північних областях.

На другий вихідний день, 9 березня, синоптики також прогнозують теплу погоду з приблизно такими ж температурними значенням без істотних опадів.

У неділю, 10 березня, атмосферний фронт зумовить невеликі дощі, у східних областях і на Закарпатті помірні дощі. У цей день також очікується сильний вітер. Температура вночі 1-6 тепла, вдень 7-12, на Півдні - до 15 градусів.

"Погода цими вихідними буде вже квітнева, а на початку наступного тижня буде вже зниження температури до березневої", - сказала Голеня.

Згідно з прогнозом, у понеділок-вівторок очікується невеликий дощ і поступове зниження температури. Вже 12 березня у західних і північних областях вночі близько нуля, денна температура 2-7 градусів тепла. Така ж погода збережеться і 13 березня.

Як повідомляло РБК-Україна, у березні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 11 вихідних днів. У цьому році офіційне свято, Міжнародний жіночий день, випадає на п'ятницю. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль - з 8 до 10 березня.

За даними опитування КМІС, найбільш популярними подарунками на Міжнародний жіночий день 8 березня серед українців є квіти, ювелірні прикраси, косметика, гроші, романтична вечеря та турбота і увага.