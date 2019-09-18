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До Києва завітала метеорологічна осінь

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 12:40
До Києва завітала метеорологічна осінь
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Метеорологічне літо тривало 127 днів, тобто більше чотирьох місяців

Середньодобова температура повітря у Києві в середу, 18 вересня, опуститься нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці метеорологічної осені. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Як зазначається в повідомленні, останнім літнім днем було 17 вересня, коли середньодобова температура перевищувала 15 градусів тепла.

Отже метеорологічне літо у Києві, яке розпочалось 13 травня, завершилось 17-го вересня і загалом тривало 127 днів, тобто більше чотирьох місяців. Загалом за літо було 23 дні зі спекою вищою за 30 градусів тепла.

Як нагадують метеорологи, найдовше літо було в 2012 році - воно тривало 166 днів.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура повітря серпня 2019 року у Києві склала 20,7 градусів, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму.

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