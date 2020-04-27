Дощ у Києві став рекордним за всю історію спостережень

Фото: наслідки дощу в Києві (facebook.com/CGO.Official)

26 квітня в Києві вперше з 1891 року випало 26 мм опадів

Дощ у Києві на минулих вихідних побив рекорд за всю історію спостережень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що дощі в Києві в ніч на 26 квітня виявилися рекордними.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 квітня в Києві вперше з 1891 року випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше, ніж це було в 1987 році", - йдеться в повідомленні.

У той же час підкреслюється, що в більшості інших районів Київської області випало значно менше опадів. Зокрема, в Чорнобильській зоні, яка потерпає від лісових пожеж, - всього 0,1 мм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що березень 2020 в Україні виявився рекордно теплим за весь час спостережень. Зокрема, середньомісячна температура за березень перевищила норму на 3-7,4 градусів, на Закарпатті та в Карпатах - на 1,8-2,5 градусів. У той же час відзначалася недостатня кількість опадів на більшості території України.