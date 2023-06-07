В "Укргидроэнерго" нашли способ, как уменьшить масштабы катастрофы из-за подрыва Каховской ГЭС

"Будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах, чтобы хоть как-то снизить масштабы катастрофы", - отметил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, по состоянию на утро 7 июня пик разлива воды из Каховского водохранилища прошел.

В то же время стабилизация уровня в районах затопления будет происходить в следующие четыре дня. Однако масштабы катастрофы остаются чрезвычайными.

"Мы еще не знаем весь характер разрушений. Разрушены станция, автодорожный и железнодорожный переезд. Это сложный гидроузел, который нужно отстроить как можно быстрее после деоккупации. И мы уже сегодня прорабатываем варианты строительства станции", - добавил Сирота.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС, она не подлежит восстановлению.

Из-за подрыва плотины вода начала наполнять правый и левый берег Херсонской области, есть риск затопления до 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию населения.

Данных о жертвах среди населения в результате катастрофы нет. Однако полиция получила три заявления о пропавших без вести в зоне подтоплений в Херсонской области.

Детальнее о последствиях подрыва Каховской ГЭС читайте в материале РБК-Украина.

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