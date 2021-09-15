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Зміцнення кордону з Білоруссю: Україна доставила Литві третій вантаж

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Литва, Середа 15 вересня 2021 15:49
Зміцнення кордону з Білоруссю: Україна доставила Литві третій вантаж Фото: Україна доставила Литві останню партію гуманітарної допомоги (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Україна доставила Литві третій і останній гуманітарний вантаж для стримування потоку нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України в Twitter.

"Україна успішно доставила Литві останню частину гуманітарної допомоги, наданої відповідно до указу президента Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що перша партія української допомоги прибула до Литви ще в серпні. Тоді Україна відправила 38 тонн вантажу прибалтійській країні.

1 вересня Україна направила понад 48 тонн гуманітарного вантажу.

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Литва Україна Гуманітарна допомога Міграційна криза
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