Украинцам рассказали, в какие часы лучше пользоваться мощными электроприборами

Украинцам советуют пользоваться мощными электроприборами не в ночные, а в дневные часы - с 11:00 до 17:00. Именно в это время солнечные электростанции покрывают дефицит в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" .

"Да, действительно ситуация изменилась. Ночью потребление меньше, но тоже требует балансировки. Российские атаки повредили ТЭС и ГЭС, которые при необходимости способны быстро увеличивать производство электроэнергии. А сейчас еще идет на спад половодья. Поэтому гидроэлектростанции не могут работать ночью, как в предыдущие недели", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сбалансировать систему можно было бы импортом электроэнергии, но ночью поступает недостаточно.

"Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из соседних стран, но круглосуточно ее брать невозможно, поэтому приходится применять отключение света.

"В сложившейся ситуации пользование мощными электроприборами просим перенести на дневные часы - с 11:00 до 17:00. Это пик солнечной активности, и солнечные электростанции покрывают дефицит",- пояснили в "Укрэнерго".